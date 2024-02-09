Происшествия 09 февраля 2024, 09:02 Почти 20 украинских дронов нейтрализовали над территорией России за ночь Минобороны: над Россией за ночь перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ РИА «Новости»

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Киевский режим в ночь на 9 февраля предпринял очередную попытку атаковать российские территории с помощью беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских дронов. Нейтрализовали два дрона над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской.

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«Над территорией Краснодарского края (два БпЛА) и над акваторией Черного моря (шесть БпЛА)», — передали в министерстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в одном из районов уничтожили дрон-разведчик. Глава Орловской области Андрей Клычков передал, что целью атак беспилотников в его регионе могли стать объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. Жителям напомнили о необходимости звонить в экстренные службы, ФСБ или МВД, если они видят в небе бесплотный летательный аппарат.