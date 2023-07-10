Происшествия 10 июля 2023, 12:19 Два десятка самолетов направили на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи Департамент транспорта Сочи: 17 самолетов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды Unsplash

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За прошедшие сутки из-за непогоды 17 самолетов отправили на запасные аэродромы для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

«Уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи и 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения», — передали в департаменте.

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Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, тем не менее жителей и гостей города предупредили, что на дорогах в Адлерском районе и федеральной территории «Сириус» сложная обстановка.

По данным онлайн-табло аэропорта, задержаны шесть рейсов: в Нижний Новгород, Уфу, Тюмень, Ереван, Москву, Челябинск. Отменены вылеты в Москву и Челябинск. Задержаны самолеты из Уфы, Еревана, Казани, Салехарда.

Ранее вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок, включены сирены. Уровень воды пошел на спад, однако жителям и гостям рекомендуют оставаться дома или в безопасном месте.