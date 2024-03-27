27 марта 2024, 07:17
Почти 20 реактивных снарядов ВСУ сбили над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью сбили 18 снарядов RM-70 Vampire
Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 18 снарядов реактивной системы залпового RM-70 Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны.
«Дежурные средства ПВО сегодня ночью пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории и сбили 18 снарядов RM-70 Vampire», — заявили в ведомстве.
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что в результате обстрела пострадал мужчина, который получил осколочные ранения поясничной области. Его оперативно отвезли в городскую больницу № 2.
Кроме того, повреждения зафиксировали в девяти частных домах и двух квартирах, также пострадали шесть автомобилей.
В первые минуты обстрела на всей территории Белгородской области сработала сирена ракетной опасности, население призвали не выходить на улицу.
Минобороны РФ
ВСУ
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