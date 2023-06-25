Происшествия 25 июня 2023, 18:01 Почти 20 домов пострадали в Воронежской области при прохождении отрядов «Вагнера» Глава Павловского района Янцов: 19 домов пострадали под Воронежем при проходе ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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При проходе отрядов «Вагнера» по территории Воронежской области 24 июня повреждения получили 19 домов в селе Елизаветовка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Павловского района Максим Янцов.

«В результате перестрелки рядом с Елизаветовкой, в селе пострадали 19 домов. Угрозы для целостности домовладений и надворных построек нет», — написал он.

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Янцов отметил, что в обследовании попавшей в зоне обстрела территории помогают сотрудники учреждения «Гражданская оборона, пожарная безопасность и защита населения Воронежской области».

«Обязательно поможем людям в компенсации понесенного ущерба и устранении повреждений. Благодарю павловчан за единство и стойкость, которые вы показывает перед лицом испытаний», — добавил глава района.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что отряды «Вагнера» начали покидать территорию региона.