СМИ: почти 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

Пассажирский автобус слетел в кювет в Псковской области. Транспортное средство ехало из Санкт-Петербурга в Минск. В нем находились 50 человек. Есть пострадавшие, в том числе дети.

Авария произошла в 02:50 по московскому времени на трассе Санкт-Петербург — Невель, уточнил сайт RT со ссылкой на региональное управление МВД России.

Автобус Neoplan упал в кювет возле деревни Подборовье.

Изначально речь шла о шести пострадавших, позже, по данным портала 78.ru, их число увеличилось до 19. Среди получивших травмы — три ребенка, уточнил источник в экстренных службах. У всех детей легкие повреждения.

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое, еще двое госпитализированы в среднем. Врачи оказали амбулаторную помощь пяти находившимся в автобусе людям, еще восемь человек пока осматривают.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в автобусе на момент аварии находились 50 человек.

Причины аварии устанавливаются. На место происшествия прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь. Движение на участке трассы, где произошло ДТП, не ограничивалось.