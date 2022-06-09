Почти 20 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Сочи

В Сочи экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком. Более 10 человек госпитализировали. Ни у кого из них нет тяжелых травм, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Краснодарского края.

Столкновение двух транспортных средств произошло 9 июня по дороге в Красную Поляну, уточнили в региональной прокуратуре.

«Тяжелых пациентов нет. Ведется регистрация всех пострадавших», — добавили в ведомстве.

Предварительно установлено, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус. В последнем находились экскурсовод и 30 туристов, среди которых — шесть детей до 12 лет. У двух пострадавших, заявили в прокуратуре, переломы ног.

В стационар увезли 14 из 19 пострадавших. В момент ДТП в автобусе были две беременные. Они от помощи медиков отказались.