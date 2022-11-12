Происшествия 12 ноября 2022, 17:30 Почти 20 человек погибли при падении автобуса в ирригационный канал в Египте Al-Ahram: в ДТП с микроавтобусом в Египте погибли 19 человек РИА «Новости»

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В египетской провинции Дакахлия 19 человек погибли в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщил портал Al-Ahram со ссылкой на правоохранителей.

Авария произошла 12 ноября на трассе на севере страны. Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, не справился с управлением на одном из крутых участков дороги. Машина перевернулась и упала в расположенный рядом ирригационный канал.

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Местные жители пытались помочь пассажирам выбраться из автобуса. Но 19 человек погибли, а более 10 пассажиров пострадали. Местные власти приступили к расследованию аварии.

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В Ленинском районе Новосибирска, на улице Титова, 11 ноября произошла авария с маршрутным такси и легковым автомобилем Toyota. В ДТП погибли два человека, еще восемь получили разные ранения. Их доставили в медицинское учреждение.