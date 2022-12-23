Происшествия 23 декабря 2022, 00:07 Почти 2 тысячи журавлей погибли от отравления химикатами на Ставрополье Прокуратура: 1,7 тысячи журавлей обнаружили мертвыми на Ставрополье Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Правоохранители выявили уже более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей и других животных от отравления химикатами. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

«В органах прокуратуры края зарегистрировали обращения граждан по данному факту», — отмечено в сообщении.

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Следственный комитет возбудил по факту массовой гибели журавлей и других животных уголовное дело. По предварительным данным, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения нашли около 800 тушек погибших особей серого журавля.

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В настоящее время в Ставрополье зафиксировали более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей и других особей. Причиной гибели названо отравление, в том числе фосфидом цинка, который запрещено использовать.