Почти 2 десятка домов вспыхнули в Иркутской области

В поселке Дальнем Иркутской области сгорело 17 домов, 13 из них — нежилые. На место пожара вылетел самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Местным жителям справиться с огнем мешает сильный ветер.

«По состоянию на 10:45 по московскому времени в поселке Дальний действует пожар в 17 домах, в том числе четырех жилых домах, 13 — нежилых. Погибших, травмированных нет», — передал ТАСС слова представителя МЧС.

На месте начала работать добровольная пожарная команда с водовозкой и тяжелой техникой, а также 35 местных жителей. По данным МЧС, из районного центра следует вертолет Ми-8 авиалесоохраны с 15 десантниками. Население поселка временно размещено в здании администрации.

Сейчас тушить пожар своими силами очень сложно. В регионе дует сильный ветер. Электроэнергию было решено на время отключить. Есть угроза распространения огня. Ранее сообщалось, что горят 10 домов.

Поселок Дальний находится на берегу реки Илим. Здесь живут 68 человек. По последним данным, в поселке расположено 48 домов, из них 35 — жилые.