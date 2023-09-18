Происшествия 18 сентября 2023, 13:15 Почти 180 ДТП зафиксировали на дорогах Москвы за прошлую неделю Госавтоинспекция Москвы зафиксировала 176 аварий за прошлую неделю Сайт мэра и правительства Москвы

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За прошедшую неделю, с 11 по 17 сентября, в столице зафиксировали 176 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли три человека, а 194 человека получили ранения различной степени важности. В числе последних — 23 ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

«Наиболее распространенными видами ДТП на прошедшей неделе стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 81 и 57 случаев соответственно», — уточнили в ведомстве.

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Также в 21% случаев ДТП зафиксировали в зоне действия пешеходных переходов. Кроме этого, самым аварийным днем стал вторник. В этот день зафиксировали 41 аварию.

С участием мотоциклов на неделе произошло 22 ДТП, с велосипедами — 12 аварий.

Ране стало известно, что более тысячи ДТП с участием такси зафиксировали в Москве с начала года.