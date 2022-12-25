Происшествия 25 декабря 2022, 12:27 Почти 170 жителей ЛНР погибли из-за обстрелов ВСУ с начала спецоперации СЦКК ЛНР: почти 170 жителей республики стали жертвами обстрелов ВСУ с начала спецоперации РИА «Новости»

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С начала спецоперации от действий украинских военных в Луганской Народной Республике погибли 169 человек, 21 из них — ребенок. Данные о жертвах украинской агрессии опубликовало в Telegram-канале представительство ЛНР в СЦКК.

По данным представительства, за период с начала СВО украинские вооруженные формирования 1324 раза обстреляли территорию республики. При этом они применяли тяжелое вооружение.

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По населенным пунктам ЛНР противник выпустил более 11 тысяч боеприпасов разного калибра, в том числе 37 ракет «Точка-У», 587 ракет РСЗО HIMARS, 2790 снарядов из РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», почти 200 артиллерийских снаряда малого калибра. Зафиксировали и случаи применения двух ударных беспилотников американского производства.

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«В результате обстрелов 169 человек погибли и 449 получили ранения, из которых 21 ребенок погиб и 29 получили ранения», — подчеркнули в представительстве.

Разрушены и повреждены оказались 3602 дома в 84 населенных пунктах ЛНР. Кроме того, пострадали 399 объектов гражданской инфраструктуры, среди них 91 образовательное и 17 медучреждений.