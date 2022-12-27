Происшествия 27 декабря 2022, 15:07 Почти 1,7 миллиона рублей получили злоумышленники от жителей Нижегородской области

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Трое жителей Дзержинска Нижегородской области стали жертвами банковских мошенников и перевели им порядка 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службе УМВД России по региону.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Они звонили людям и представлялись банковскими работниками, после чего сообщали жертвам об оформлении на них кредита.

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В итоге пострадавшие переводили свои деньги на продиктованные злоумышленниками банковские счета.

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