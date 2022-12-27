27 декабря 2022, 15:07
Почти 1,7 миллиона рублей получили злоумышленники от жителей Нижегородской области
Трое жителей Дзержинска Нижегородской области стали жертвами банковских мошенников и перевели им порядка 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службе УМВД России по региону.
Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Они звонили людям и представлялись банковскими работниками, после чего сообщали жертвам об оформлении на них кредита.
Реклама
В итоге пострадавшие переводили свои деньги на продиктованные злоумышленниками банковские счета.
Реклама
Мошенничество
Реклама
Реклама