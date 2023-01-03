Эксклюзив 03 января 2023, 14:39 Почти 1500 человек эвакуировали из ТЦ «Водный» в Москве из-за угроза взрыва Источник «360»: 1500 человек эвакуировали из-за угрозы взрыва из ТЦ «Водный» в Москве РИА «Новости»

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Экстренную эвакуацию посетителей и сотрудников провели в ТЦ «Водный» на Головинском шоссе в Москве. Причиной стала угроза взрыва, сообщил источник «360».

По его данным, на место ЧП вызвали кинологов для обследования помещения торгового центра. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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UPD: В региональном ГУ МЧС «360» подтвердили факт проверки здания.

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«Сработала сигнализация, на месте обстановка спокойная. Угроза взрыва не подтвердилась. Ничего [опасного] не нашли», — добавили в ведомстве.