Происшествия 13 марта 2023, 09:22 Почти 120 человек отправили тушить лесной пожар в Дагестане МЧС по Дагестану: к ликвидации лесного пожара в Левашинском районе привлекли 118 человек

Читать 360tv в

Для ликвидации очагов возгорания леса в Левашинском районе Дагестана привлекли 118 человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по республике.

Ведомство уточнило, что из группировки 48 человек представляют МЧС, 70 человек — от комитета по лесному хозяйству.

Реклама

«Открытого горения по состоянию на 8:00 нет, однако присутствуют разрозненные очаги тления. Населенным пунктам угрозы нет», — добавили в МЧС по республике.

Реклама

Ранее стало известно, что пожарные обустроили минерализованную полосу протяженностью два километра, чтобы не позволить огню распространиться.

Также для выжигания сухостоев и горючих материалов в сторону очагов пожара запустили встречный пал, который находится под контролем МЧС.

Telegram-канал Mash Gor уточнил, что спасатели борются с возгораниями уже около недели. Всего огонь уничтожил около 20 гектаров лесного покрова.