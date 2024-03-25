Происшествия 25 марта 2024, 13:52 Почти 1000 человек эвакуировали из медцентра в Москве после угрозы взрыва

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Из здания консультативно-диагностического центра «Измайловский» в Москве эвакуировали 900 человек из-за информации о минировании. В пресс-службе НМХЦ им. Н. И. Пирогова сообщили, что никто не пострадал. Об этом написал ТАСС.

«Было эвакуировано здание КДЦ „Измайловский“, то есть поликлиника», — пояснил собеседник агентства.

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По его словам, сейчас правоохранители проводят следственные действия.

По данным источника «360», сообщение о минировании пришло на почту НМХЦ им. Н. И. Пирогова. Аноним утверждал, что в здании якобы находятся четыре сумки со взрывным устройством. По его словам, также были заминированы находящиеся неподалеку больницы и магазины.