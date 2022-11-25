Эксклюзив 25 ноября 2022, 12:41 Почти 100 человек эвакуировали из БЦ Olympia Park в Москве Источник «360»: 100 человек эвакуировали из БЦ Olympia Park в Москве

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Почти 100 человек эвакуировали из бизнес-центра Olympia Park на Ленинградском шоссе в Москве. О ЧП сообщил источник «360».

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Бизнес-центр расположен в здании № 39А, строение 1. Изначально появились сообщения о коротком замыкании в нем, однако при проверке выяснилось, что в датчик попала пыль. Сотрудников вернули назад, добавил собеседник «360».