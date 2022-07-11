Почетный работник образования Балахнев скончался

Почетный работник общего образования Российской Федерации Николай Балахнев умер. Мужчине было 67 лет. Его смерть наступила в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Курганской области.

Члены организации выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.

«Память о Николае Владимировиче, его трудовых заслугах навсегда останется в наших сердцах. Помним и скорбим», — заявили в ведомстве.

В сфере образования мужчина провел более 45 лет. Он работал учителем физики в Песьяновской средней школе Куртамышского района, а также преподавателем физики и математики в школах № 43, № 26, № 7 Кургана.