Происшествия 04 июля 2023, 21:27 Почерк Запада увидели в нападении на Милашину и Немова в Чечне Министр печати Чечни Дудаев заявил о почерке западных спецслужб в нападении на Милашину РИА «Новости»

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Участники нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова могли действовать по заданию западных спецслужб для дискредитации России в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом в своем Telegram-канале написал министр печати Чечни Ахмед Дудаев.

Он подчеркнул, что само нападение считает неприемлемым, так как Чечня по праву заслужила статус самого безопасного региона России.

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«Произошедший случай является экстраординарным для республики и правоохранителям еще предстоит выяснить истинные причины этой провокации и установить ее зачинщиков», — написал Дудаев.

В качестве первой версии он заявил о раздувании важности судебного процесса над Заремой Мусаевой (супругой бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева . Суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии — прим. ред.), куда приехали адвокат и журналистка.

Также он не исключил, что организаторы нападения преследовали цель очернить Россию перед предстоящим саммитом НАТО.

«Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко», — написал Дудаев.

Министр добавил, что правоохранительные органы республики сделают все, чтобы установить личности заказчиков и исполнителей нападения. Он подчеркнул, что это не первый случай, когда при помощи преступных манипуляций противники пытаются очернить имидж республики.

Группа неизвестных мужчин напала и сильно избила журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова недалеко от аэропорта Грозного. Пострадавших отправили сначала в медицинский центр Беслана, а после перевели в Республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

По факту нападения проверку начал чеченский главк МВД под контролем прокуратуры республики. Правоохранители заявили, что решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам собранных материалов.