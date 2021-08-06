Побег заключенных из ИВС в Истре попал на видео

Побег пяти заключенных из изолятора временного содержания в Истре зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, они покинули ИВС через заднюю дверь.

По данным источника РЕН ТВ, минувшей ночью заключенные скрутили замок в камере, а потом избавились от навесного замка на воротах. Во время побега в камере были еще два человека, но они уверяют, что спали, ничего не слышали и не видели.

Среди беглецов обвиняемый в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди. Компанию ему составили Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану.

Перед ЧП в изоляторе Мавриди был переведен в другую камеру. Этого потребовал один из тех, кого сбежал из ИВС вместе с ним. По непонятной пока причине дежурный не закрыл окно, через которое заключенные получают еду. Сотрудник изолятора задержан.

Проверку по факту случившегося ведут Следственный комитет и прокуратура. Беглецов ищут. На это ориентирован весь личный состав подмосковной полиции.