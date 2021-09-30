Побег подконвойного мужчины во Внуково попал на видео

Побег подконвойного мужчины, которого планировали депортировать из России, попал на видео. В аэропорту Внуково беглеца поджидала машина такси с открытой дверью. При попытке задержать беглеца был ранен сотрудник полиции, на которого наехал автомобиль злоумышленников.

Полицейские конвоировали иностранных граждан в аэропорту для их дальнейшей депортации. В пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве сообщили, что пострадавший полицейский госпитализирован в одну из городских больниц, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Расследование продолжается, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и ищет беглеца и его подельника. Ранее сотрудники полиции поймали сбежавшего осужденного мужчину. Задержать беглеца полицейским помогли бдительные прохожие.