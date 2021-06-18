Победительницу шоу «Пацанки» и ее друзей избили в центре Москвы

В центре Москвы избили победительницу шоу «Пацанки» Татьяну Бурую. Пострадали также двое ее друзей, все трое были госпитализированы, сообщил РЕН ТВ.

Вместе с Бурой побили ее подругу — тату-модель Яну Еременко. Предположительно, с ними был Антон Ручкин, которому тоже не поздоровилось. Они все получили множественные травмы и попали в больницу имени Боткина, сообщил Пятый канал. Бурая получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также ряд ушибов. Ее подруга получила те же травмы. А друг телезвезды отделался ушибами и растяжением суставов и связок.

Неизвестные напали на Бурую и ее друзей в центре Москвы еще в ночь на субботу, 12 июня. Это произошло на 1-й Миусской улице.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Личности нападавших устанавливаются, выясняются обстоятельства.

Бурая стала известна благодаря победе во втором сезоне шоу «Пацанки».

В марте в Москве задержали другую участницу шоу «Пацанки» Диану Субботину. При себе у девушки нашли наркотики, сообщало Ura.ru.