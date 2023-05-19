Происшествия 19 мая 2023, 20:28 Победительницу конкурса Miss Moscow Mini обворовали в ресторане в Москве Победительница конкурса красоты Miss Moscow Mini лишилась кольца в московском ресторане РИА «Новости»

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Miss Moscow Mini 2016 Кристина Попушой заявила в полицию о краже кольца, после отдыха в московском ресторане. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Победительница конкурса Miss Moscow Mini ужинала в одном из столичных заведений. В какой-то момент 34-летняя женщина ненадолго ушла в дамскую комнату. Она положила серебряное кольцо с драгоценным камнем на раковину и забыла его забрать, выходя из помещения.

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Вспомнив позже об украшении, женщина поспешила обратно в уборную, но кольца на умывальнике уже не было. Она сообщила о произошедшем сотрудникам МВД. Те организовали в ресторане проверку, чтобы найти вора.

Ранее в Москве девушка обратилась в полицию с заявлением о краже «электронки» после неудачной попытки знакомства.