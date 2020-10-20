По всей Туве пропало электричество из-за аварии на сетях

«Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220кВ, вся республика обесточена. Идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл», — сказано в сообщении мэрии Кызыла в соцсети «ВКонтакте».

Глава республики Шолбан Кара-оол обратился к жителям и рассказал, что специалисты Россетей собирались перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика, и произошло аварийное отключение. Он пообещал, что электричество вернут в течение часа.

Газета «Тувинская правда» уточнила, что свет пропал в 12:30 по местному времени (08:30 по мск). Отмечено, что на транзитной линии Абакан-Ак-Довурак-Чадан-Кызыл 20 и 21 октября проходят плановые ремонтные работы. В регионе проживают около 330 тысяч человек.