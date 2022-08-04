Жителя Крыма задержали по подозрению в убийстве

В Крыму задержали жителя Феодосии, которого заподозрили в разбойном нападении и убийстве. Об этом написал «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный Следком.

«Установлено, что злоумышленник вечером вышел из своего дома по улице Чкалова с ружьем и зашел в соседний двор в поисках жертвы с целью угона автомобиля, где обнаружил за рулем припаркованного у обочины Daewoo Matiz водителя», — сообщили в ведомстве.

Мужчина выстрелил в водителя, а затем выбросил труп между многоквартирными домами. Он попытался скрыться на угнанной машине, однако жителю соседнего дома удалось задержать подозреваемого.