«По отрицательным мотивам». Полицейского уволят за пьяное ДТП в Новосибирской области
Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. Там уточнили, что во время ДТП полицейский не находился на службе — он был в гражданской одежде и без табельного оружия. Мужчина управлял автомобилем Toyota Corolla, который столкнулся с автомобилем Infiniti.
В результате ДТП никто не пострадал, но обе машины получили технические повреждения.
В отношении сотрудника полиции составлен административный протокол по части первой статьи 12.8 Административного кодекса РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательствомГУ МВД России по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что после этого происшествия начали проверку. Наказание понесет не только виновник ДТП, но и его непосредственные руководители. Их привлекут к дисциплинарной ответственности.
О ДТП с участием полицейского сообщил Telegram-канал Baza. По его словам, виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, но его задержали местные жители — именно они вызвали полицию. По информации канала, ДТП спровоцировал начальник Куйбышевского отдела ГИБДД Юрий Захваткин. В ГУ МВД России по Новосибирской области личность виновника аварии не назвали.