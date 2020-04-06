«По отрицательным мотивам». Полицейского уволят за пьяное ДТП в Новосибирской области

Пьяный сотрудник полиции спровоцировал ДТП в ночь на 6 апреля. Никто из участников аварии не пострадал, однако виновника ждет наказание. Его не только привлекут к ответственности за вождение в нетрезвом виде, но и уволят из органов «по отрицательным мотивам».

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. Там уточнили, что во время ДТП полицейский не находился на службе — он был в гражданской одежде и без табельного оружия. Мужчина управлял автомобилем Toyota Corolla, который столкнулся с автомобилем Infiniti.

В результате ДТП никто не пострадал, но обе машины получили технические повреждения.

В отношении сотрудника полиции составлен административный протокол по части первой статьи 12.8 Административного кодекса РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что после этого происшествия начали проверку. Наказание понесет не только виновник ДТП, но и его непосредственные руководители. Их привлекут к дисциплинарной ответственности.

О ДТП с участием полицейского сообщил Telegram-канал Baza. По его словам, виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, но его задержали местные жители — именно они вызвали полицию. По информации канала, ДТП спровоцировал начальник Куйбышевского отдела ГИБДД Юрий Захваткин. В ГУ МВД России по Новосибирской области личность виновника аварии не назвали.