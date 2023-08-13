Происшествия 13 августа 2023, 09:32 По грудь в воде. Двое мужчин устроили драку в затопленном Уссурийске Очевидцы сняли на видео драку мужчин в затопленном из-за паводка Уссурийске Соцсети

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В затопленном из-за паводка Уссурийске даже драки стали водными. Очевидцы сняли на видео разборки двух мужчин, стоящих по грудь в воде. Ролик опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Неизвестно, что именно не поделили местные жители, но выяснять отношения они решили на глазах у публики. К счастью, один из «зрителей» бросился разнимать оппонентов, ведь один чуть не утопил другого.

На Приморье обрушился тайфун «Ханун», наиболее от ливней пострадал Уссурийск и западные районы края. Из-за перелива прорвало недавно построенную дамбу. По последним данным, эвакуировали около 600 человек, их отвезли в пункты временного размещения.

Скоро в регионе начнут работать административные комиссии для оценки ущерба и оказания мер поддержки. Спасатели помогут расчистить насосы и разобрать завалы.