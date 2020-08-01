По факту взрыва на АЗС в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Видео

Управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю после взрыва на заправочной станции у станицы Васюринской возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья. Пострадали шесть человек.

На официальном YouTube-канале Следком опубликовал видео, на котором видны последствия взрыва. По предварительной версии, вечером 31 июля произошел хлопок наружного резервуара, используемого для заправки транспорта газовым топливом. Пострадали шесть человек в возрасте 35-45 лет. Из них четверо были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, двое обратились в больницу самостоятельно.

Были повреждены сам резервуар и стоявший неподалеку транспорт. Предварительно, причиной хлопка и пожара стала вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми частями автомобилей или искрами. Сжиженный углеводородный газ взорвался из-за разрушения патрубка в результате натяжения напорного шланга подачи топлива. Его не отсоединили от отъезжающего автомобиля.

Уже назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.