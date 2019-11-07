По дороге из Осетии в поезде отравились 29 детей

Как установило следствие, организованная группа детей в возрасте от девяти до 14 лет ехала с Кавказа в Москву. Всего в поезде было 44 ребенка. В пути несколько из них пожаловались, что им стало дурно. На станции Россошь местные медики оказали восьми юным курортникам первую помощь.

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После того как поезд тронулся, на плохое самочувствие взрослым пожаловались еще более 20 детей. По приезде в Москву прямо с вокзала были госпитализированы 29 несовершеннолетних.

«Следствием организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — рассказали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. О самочувствии подростков и окончательном диагнозе дополнительных официальных сообщений пока не поступало.