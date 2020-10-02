Пнувший собаку в лифте мужчина предстанет перед судом

Пнувший в лифте собаку житель Екатеринбурга предстанет перед мировым судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В настоящий момент в отношении мужчины 1985 года рождения утвердили обвинительный акт. По версии представителей правоохранительных органов, вечером 30 августа в лифте дома по улице Латвийской мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил в отношении животного насильственные действия, пишет «ФедералПресс».

Уточняется, что он взял собаку породы чихуахуа по кличке Николь в руки и забросил ее в подъезд. После этого он сильно пнул собаку. Животное залетело в лифт и ударилось об стену. Свидетель просил прекратить избиение, но екатеринбуржец нанес еще один удар ногой.

«Согласно заключению специалистов судебно-ветеринарного исследования, травмы в виде: гематомы внутренней поверхности бедра справа, гематомы в области паха, контузия внутренних органов и гематомы брюшной стенки», — уточнили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ о жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его увечье. Мужчине грозит до 80 тысяч рублей штрафа либо три года лишения свободы.