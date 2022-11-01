«Пнула мою собаку и начала орать матом». Жительница Химок рассказала, как попала в больницу после нападения соседки | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 04:47 «Пнула мою собаку и начала орать матом». Жительница Химок рассказала, как попала в больницу после нападения соседки Жительница Химок обратилась в полицию после нападения соседки на нее и ее собаку Публичное достояние

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В Химках две собачницы подрались около подъезда жилого дома. Одну из них увезли на скорой — прямо из полицейского участка, куда она пришла после нападения. Пострадавшая рассказала «360», с чего начался конфликт.

Женщина пояснила, что драка произошла примерно в 15:00, когда она, выспавшись после ночной смены, пошла гулять со своей собакой породы джек-рассел-терьер. Конфликт начался из-за того, что маленькая собака ее соседки гуляла без поводка и мешала выходу из подъезда. При этом ее хозяйка не реагировала на просьбы убрать питомца.

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«Вместо того, чтобы ее забрать, она подошла, пнула мою собаку, начала орать матом, чтобы я убиралась отсюда, что я тут стою, почему я ей мешаю разговаривать.<…> Я ей ответила, что живу в этом доме и имею право тут находиться», — рассказала «360» пострадавшая.

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Владелица джек-рассела не захотела уходить и продолжила словесную перепалку. При этом она включила видеокамеру на телефоне.

«Меня посылают <...>, ну как я могу согласиться с этим и уйти», — заявила девушка.

Она попыталась написать сообщение своему другу, и в этот момент вторая собачница начала на нее наступать.

«Я отходила назад, там лавочка, помойка, что мне, в мусорку сесть? Собака тоже отходит, пролезает в дырочку на газон, я за ней», — поделилась собеседница.

Оказавшись на траве, собака «сделала собачьи дела», ведь именно за этим она оказалась на улице. И вот тогда началась драка: соседке не понравилось, что пес испражнился на газоне.

«У меня кровь течет, у меня палец поврежден, у меня выпали наушники, она на них наступила. Она забежала в подъезд, спряталась. Я <…> пошла через дорогу, собаке нужно погулять. Потом пошла в полицию, из полиции уехала в скорой в травмпункт», — рассказала пострадавшая собачница.

В скорой заподозрили сотрясение мозга, однако диагноз не подтвердился.

«Я работала всю ночь, проснулась около трех часов. Я была голодная, плюс все эти нервы, когда приехала скорая, меня тошнило, кружилась голова», — пояснила женщина.

Диагностировали две колотые раны, по всей видимости, от ключей, а также множественные ссадины на руках. Как выяснилось позже, агрессивная женщина оказалась соседкой по этажу, которая недавно переехала в этот дом.