«Пни-ка ему!» — башкирский бизнесмен натравил ребенка на репортера
В Нефтекамске бизнесмен не смог предоставить документы на строительство и натравил своего девятилетнего сына на журналиста, сообщил сайт ToDay News Ufa.
По предварительной версии, бизнесмен начал строительство дороги к магазину. Местные жители не оценили инициативу и обратились за помощью к депутату. Народный избранник прибыл на место строительства с репортером, чтобы пообщаться с предпринимателем.
Мужчина ответил отказом на просьбу показать разрешающие строительство документы. Как сообщил портал «Дни.ру», позже в ходе спора он сказал своему ребенку ударить журналиста, снимавшего ролик.
«Выйди, пни-ка ему! Пни, я посмотрю, что он сделает! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!» — привел слова бизнесмена «Вести Башкортостан».
Прокуратура Башкирии пообещала расследовать инцидент.