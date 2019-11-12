  • «Пни-ка ему!» — башкирский бизнесмен натравил ребенка на репортера

    12 ноября 2019, 22:00

    Ирина Нагайникова

    В Нефтекамске бизнесмен не смог предоставить документы на строительство и натравил своего девятилетнего сына на журналиста, сообщил сайт ToDay News Ufa.

    По предварительной версии, бизнесмен начал строительство дороги к магазину. Местные жители не оценили инициативу и обратились за помощью к депутату. Народный избранник прибыл на место строительства с репортером, чтобы пообщаться с предпринимателем.

    Мужчина ответил отказом на просьбу показать разрешающие строительство документы. Как сообщил портал «Дни.ру», позже в ходе спора он сказал своему ребенку ударить журналиста, снимавшего ролик.

    «Выйди, пни-ка ему! Пни, я посмотрю, что он сделает! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!» — привел слова бизнесмена «Вести Башкортостан».

    Прокуратура Башкирии пообещала расследовать инцидент.