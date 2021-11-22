Плотину водохранилища прорвало в Казахстане

В Казахстане прорвало плотину Книжевского водохранилища. На данный момент угрозы для местных жителей нет, однако вода уже размыла автодорогу. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на МЧС Казахстана.

До устранения прорыва водохранилище может потерять около 2-3 миллионов кубометров воды.

«Ширина прорана составляет 5−6 метров. Вода после прорана впадает в русло реки Каргалы и далее впадает в Куртинское водохранилище Илийского района», — рассказали в ведомстве.