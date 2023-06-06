Происшествия 06 июня 2023, 07:03 Плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за повреждений — СМИ ТАСС: плотина Каховской ГЭС получила повреждения и разрушилась, началось затопление РИА «Новости»

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Из-за повреждений плотина Каховской ГЭС разрушилась. На территории вблизи водохранилища началось затопление, сообщил ТАСС источник во властных структурах.

«Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — сказал он.

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Собеседник агентства добавил, что прорыв произошел не от удара Вооруженных сил Украины — ночь прошла тихо, прилетов не зафиксировали.

О возможном прорыве на Каховской ГЭС рассказали военкоры «Русской весны» со ссылкой на украинские каналы. По их информации, ночью ВСУ нанесли удар. Глава городской администрации Владимир Леонтьев сначала не подтвердил факт прорыва, но затем сообщил о разрушении задвижек из-за атаки противника и неконтролируемом сбросе воды вниз по течению. По его словам, потребности в эвакуации населения пока нет.

«Роэнергоатом» предупреждал о серьезных последствиях для Запорожской АЭС и близлежащих населенных пунктов в случае прорыва дамбы.