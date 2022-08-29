Площадь сгоревших в Ивановской области лесов достигла 1,4 тысячи гектаров

Площадь, охваченная лесными пожарами в Ивановской области, увеличилась почти до 1,4 тысячи гектаров. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

За сутки в регионе зафиксировали три пожара. В их числе два — на землях лесного фонда и один — на землях обороны и безопасности.

«Два пожара — на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, пять гектаров. Один пожар — на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, 1375 гектаров», — уточнили в ведомстве.

На данный момент пожарные контролируют возгорания в Рязанской, Ивановской и Ростовской областях.

В Чувашии местным жителям временно запретили посещать лесные массивы. Связаны новые правила с лесными пожарами.

Сотрудники МЧС, полиции и работники лесного хозяйства будут следить за нарушителями, используя беспилотники. По словам директора БУ «Шумерлинское лесничество» Министерства природы Чувашии Юрия Катейкина, намного легче предупредить пожар, чем тушить.

Власти Рязанской области разрешили эвакуированным из-за пожаров жителям вернуться домой.