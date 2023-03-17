Происшествия 17 марта 2023, 12:44 Площадь природных пожаров в Астраханском заповеднике выросла за сутки ТАСС: площадь, пройденная огнем в Астраханском заповеднике, выросла до 8 тыс. га РИА «Новости»

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Площадь, пройденная огнем в Астраханском биосферном заповеднике, выросла с семи тысяч до восьми тысяч гектаров. Информацию об этом опубликовал ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По последним данным, ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет порядка восьми тысяч гектаров.

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«В том числе около 350 га — лесная площадь, в основном непокрытая лесом — гари прошлых лет», — пояснили представители заповедника.

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На всей территории дельты Волги, а также вблизи всех участков Астраханского биосферного заповедника с 13 марта действует сложная пожароопасная обстановка.

Основные силы пожаротушения стянули к кордону № 2 — в район протоков Полдневая и Судачья в заповеднике. Только за 16 марта площадь, пройденная огнем, выросла в два раза — до семи тысяч гектаров.