Происшествия 24 июля 2023, 13:03 Площадь природных пожаров в России превысила миллион гектаров МЧС: площадь природных пожаров с 267 очагами в России превысила 1 млн га РИА «Новости»

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В 19 регионах России по актуальным на 24 июля данным действовали природные пожары площадью свыше миллиона гектаров. В ближайшую неделю в зону пожарной опасности войдут Волгоградская, Астраханская области и Калмыкия, сообщили ТАСС в МЧС России.

«На сегодняшний день в 19 субъектах Российской Федерации продолжают действовать 267 очагов природных пожаров на площади более одного миллиона гектаров», — сказал собеседник агентства.

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Росло количество термических точек, выявленных из космоса. В министерстве предупредили, что в ближайшие семь дней пожарная опасность возрастет в Калмыкии, Астраханской и южных районах Волгоградской областей.

Гидрометцентр России спрогнозировал резкое ухудшение погоды в 16 регионах. Сильные дожди с грозами и ветром пройдут в Татарстане, Кузбассе, Приангарье, Ленинградской, Псковской и других областях.