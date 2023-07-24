24 июля 2023, 13:03
Площадь природных пожаров в России превысила миллион гектаров
МЧС: площадь природных пожаров с 267 очагами в России превысила 1 млн га
В 19 регионах России по актуальным на 24 июля данным действовали природные пожары площадью свыше миллиона гектаров. В ближайшую неделю в зону пожарной опасности войдут Волгоградская, Астраханская области и Калмыкия, сообщили ТАСС в МЧС России.
«На сегодняшний день в 19 субъектах Российской Федерации продолжают действовать 267 очагов природных пожаров на площади более одного миллиона гектаров», — сказал собеседник агентства.
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Росло количество термических точек, выявленных из космоса. В министерстве предупредили, что в ближайшие семь дней пожарная опасность возрастет в Калмыкии, Астраханской и южных районах Волгоградской областей.
Гидрометцентр России спрогнозировал резкое ухудшение погоды в 16 регионах. Сильные дожди с грозами и ветром пройдут в Татарстане, Кузбассе, Приангарье, Ленинградской, Псковской и других областях.
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