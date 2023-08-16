Происшествия 16 августа 2023, 17:38 Площадь природных пожаров в России озвучили в МЧС Глава МЧС: площадь природных пожаров в России превысила 4 млн га в 2023 году РИА «Новости»

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Площадь природных пожаров в России составила более четырех миллионов гектаров в 2023 году. Об этом доложил глава МЧС Александр Куренков во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано свыше 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше четырех миллионов гектаров», — сказал министр.

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Куренков отметил, что по сравнению с 2022 годом количество очагов пожаров выросло незначительно, сообщил RT. Однако пройденная огнем площадь превысила показатели прошлого года почти в полтора раза, указал глава МЧС.

По последний информации, сейчас на территории страны действуют 169 лесных пожаров на площади более 330 тысяч гектаров, добавил министр. Пожарные локализовали 30 очагов, то есть 17% от общего количества.

В Подмосковье за июль случилось в шесть раз меньше лесных пожаров, чем за аналогичный период 2022 года. За второй летний месяц в регионе зафиксировали всего шесть таких возгораний.