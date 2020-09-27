Площадь природного пожара под Воронежем увеличилась до 50 гектар. Видео

Площадь пожара под Воронежем составляет 50 гектар. Ранее местные власти ввели режим ЧС в двух поселениях из-за угрозы распространения огня. Сейчас угрозы того, что пламя перекинется на постройки, нет.

Об этом ТАСС сообщил замглавы администрации района Юрий Болгов.

«Площадь установить сейчас очень тяжело, но <…> гектаров около 50. Угрозы жилым домам нет, но все зависит от ветра — будет он усиливаться или нет. Сейчас ветер порывистый», — отметил он.

Болгов добавил, что огонь повредил два нежилых дома и около 5-7 хозяйственных построек. При этом он подчеркнул, что все жилые дома отстояли. Никто из жителей или пожарных не погиб.

Никто из жителей еще не обратился в пункт временного размещения, который сделали в селе Ямном. Несмотря на это, для их перевозки подготовили три автобуса, а также питание и место отдыха для приема людей при возможной эвакуации. Болгов подчеркнул, что всех однозначно разместят, напоят и накормят. Сейчас к месту приему людей свозят постельные принадлежности.

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Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Воронежской области Сергей Хренов сообщил иную информацию По его данным, общая площадь пожаров под Воронежем составляет 65 гектар.

«На данный момент наиболее серьезные ландшафтные пожары на территории региона — [в районе населенного пункта] Новоподклетное — 5 га, [в районе] Борисоглебска — 10 га, [возле села] Медовка- 50 га», — заявил он.