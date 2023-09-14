Происшествия 14 сентября 2023, 23:08 Площадь пожара в жилом доме в Дагестане увеличилась до 600 «квадратов» МЧС: из горящей многоэтажки в Дагестане эвакуировали 70 человек Соцсети

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Пожар вспыхнул в многоэтажке Дагестана после взрыва газа. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ в Telegram-канале. Из дома эвакуировали 70 человек, еще 10 спасены пожарными.

«Предварительно площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Имеются разрушения несущих стен на четвертом этаже», — указали в пресс-службе МЧС.

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В ведомстве отметили, что из жилого дома уже эвакуированы 70 человек. Еще 10 человек спасли пожарные МЧС России.

На месте взрыва газа работают 87 человек и 27 единицы техники. Вся дальнейшая информация уточняется.

Взрыв прозвучал на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в поселке Семндер вечером 14 сентября. После этого в квартире начался пожар. Огонь стремительно распространился в соседние помещения. В распоряжении «360» оказались кадры с места. Судя по видео, пожар охватил несколько этажей дома, из окон валят серые клубы дыма. В связи с произошедшим прокуратура Дагестана организовала проверку.