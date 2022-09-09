Площадь пожара в уфимском ТЦ увеличилась до 1,5 тысяч квадратов | 360°

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Площадь пожара в уфимском ТЦ увеличилась до 1,5 тысяч квадратов

Огонь перекинулся на крышу горящего ТЦ в Уфе — МЧС

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Пожар в торговом центре «Меркурий» в Уфе распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС. По данным ведомства, огонь уже перекинулся на кровлю здания.

«Предварительно площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю. Для ликвидации пожара используются пожарные автоподъемники», — рассказали в министерстве.

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Пожар в торговом центре в Орджоникидзевском районе Уфы начался пару часов назад. На место происшествия прибыли экстренные службы. В МЧС рассказали, что тушением пламени занимаются 78 человек, они задействовали 28 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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На прошлой неделе загорелось лесоперерабатывающее предприятие под Красноярском. Площадь пожара составила 700 квадратных метров, информации о погибших и пострадавших не было. Пожарные смогли полностью справиться с огнем, специалисты занялись установлением причин случившегося.

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