Происшествия 15 февраля 2024, 07:15 Площадь пожара в центре Москвы увеличилась до 1500 квадратных метров МЧС: площадь пожара на Пушкинской площади в Москве составила 1500 кв. м РИА «Новости»

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В центре Москвы утром 15 февраля загорелось здание на реконструкции. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров, сообщило МЧС России.

«На Пушкинской площади произошло загорание в административном здании, находящемся на реконструкции», — объявила пресс-служба.

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По предварительным оценкам, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. МЧС сообщило, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Густой черный дым заметили над крышей ресторана в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади, где находится «Известия Холл». Источник «360» сообщил, что возгорание произошло на внутридворовой территории. Место пожара сняли на видео. К зданию съехались многочисленные пожарные машины и бригады скорой помощи.

По одной из версий, огонь начался в здании «Известия Холл», а потом перекинулся на ночной клуб и бар. Последний сгорел. Telegram-канал Shot сообщил, что один человек пропал без вести.