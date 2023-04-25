Происшествия 25 апреля 2023, 11:48 Площадь пожара в цехе Приморья достигла 12 тысяч «квадратов» МЧС: в Приморье площадь пожара на деревообрабатывающем предприятии достигла 12 тыс. кв. м. Пресс-служба МЧС

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Площадь пожара на деревообрабатывающем предприятие в Приморье увеличилась до 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

«В Приморском крае ликвидируют пожар на территории деревообрабатывающего предприятия. <…> Площадь пожара составляет около 12 тысяч квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

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Сообщение о возгорании цеха на улице Свердлова в городе Лесозаводск поступило от очевидцев. Пожарные машины добрались до мета происшествия за пять минут. До приезда спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

В ведомстве обратили внимание, что из-за сильной ветровой нагрузки огонь стремительное распространяется. Спасатели наращивают силы и средства тушения. К месту происшествия направили еще 16 единиц техники, 44 человека и два пожарных поезда.

Ранее площадь пожара в цехе деревообработки в Лесозаводске составила 1500 квадратных метров.