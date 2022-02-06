06 февраля 2022, 19:24
Площадь пожара в строительном котловане в Москве выросла до 300 «квадратов»
Площадь пожара в строительном котловане на станции «Новаторская» в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщил источник «360» в экстренных службах города.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что получили сообщение о пожаре по адресу Ленинский, 97 в 17:44. Прибывшие спасатели установили, что происходит возгорание деревянной опалубки на площади 300 квадратных метров.
Ликвидация пожара продолжается Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
UPD: МЧС ликвидировали открытое горение в 19:43.