Площадь пожара в строительном котловане в Москве выросла до 300 «квадратов»

Площадь пожара в строительном котловане на станции «Новаторская» в Москве выросла до 300 квадратных метров, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что получили сообщение о пожаре по адресу Ленинский, 97 в 17:44. Прибывшие спасатели установили, что происходит возгорание деревянной опалубки на площади 300 квадратных метров.

Ликвидация пожара продолжается Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

UPD: МЧС ликвидировали открытое горение в 19:43.