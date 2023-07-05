Происшествия 05 июля 2023, 15:02 Площадь пожара в Санкт-Петербурге увеличилась до 3,5 тысячи квадратов МЧС: площадь пожара в ангаре Санкт-Петербурга увеличилась до 3,5 тысячи кв. метров

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Ангар с пластиковыми изделиями загорелся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пламя распространилось на площади 3500 квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

«На открытой территории предприятия происходит горение автомобильных шин и готовой продукции на площади в 3500 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

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Пожару присвоили повышенный номер 2. Информация о пострадавших не поступала.

На место возгорания направили передвижную химико-радиометрическую лабораторию. Специалисты определят уровень концентрации вредных веществ в воздухе.

Всего к ликвидации возгорания привлекли 41 человека личного состава и девять единиц техники.

Изначально сообщалось, что возгорание зафиксировали на площади 400 квадратных метров. ЧП произошло в здании по улице Салова, 27.