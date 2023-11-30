Происшествия 30 ноября 2023, 23:41 Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 3000 квадратных метров Площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону выросла до 3 тысяч кв. м

Читать 360tv в

Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 3000 квадратных метров. Об этом сообщил глава региона Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

«Городские спасатели оказывают помощь в ликвидации пожара на вещевом рынке „Темерник“. Площадь пожара в настоящее время составила 3000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг. О пострадавших информации нет», — написал он.

Реклама

По словам градоначальника, на помощь огнеборцам прибыли три поисково-спасательные бригады Управления по делам ГО и ЧС, аварийные группы АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей. К тушению пожара привлекли шесть единиц водоналивной техники. Опасности распространения пламени на жилые дома сейчас нет.

Ранее появилась информация, что пламя распространилось на 1500 «квадратов». Сотрудники МЧС сообщали, что в тушении пожара участвовали 61 специалист и 17 единиц техники.