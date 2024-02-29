Происшествия 29 февраля 2024, 13:17 Площадь пожара в Раменском увеличилась в полтора раза Огонь в Раменском перешел на второй склад, площадь пожара достигла 4500 кв. м. Прокуратура Московской области

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В Раменском загорелся второй склад, огонь перекинулся с хранилища пластиковой продукции на соседнее здание. Площадь пожара превысила четыре тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России.

«В Подмосковье огонь перешел на соседний склад. Общая площадь пожара — 4500 квадратных метров», — объявила пресс-служба.

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Пожарно-спасательные подразделения нарастили группировку сил и средств. Теперь в тушении задействовали 60 человек и 26 единиц техники.

Пожар на складе пластиковой продукции на Донинском шоссе начался днем 29 февраля. Загорелось металлокаркасное здание, обшитое сайдингом. Около полудня спасатели сообщили, что площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Раменская городская прокуратура объявила о проведении доследственной проверки.