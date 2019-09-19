Пожар в крупнейшем торговом центре Чечни локализовали

Пожар в торговом центре «Гранд-парк» в Грозном локализовали на площади 700 квадратных метров. Об этом «360» сообщили в ГУМЧС России по Чечне.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на третьем этаже. Эвакуацию в торговом центре провели оперативно, поэтому, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В Грозном задействовали спецавиацию, чтобы потушить крупный пожар. Причина возгорания пока неизвестна.

О пожаре в своем Telegram-канале также написал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также сообщил, что возгорание удалось локализовать и призвал не тиражировать непроверенную информацию. «Любителям сочинять и тиражировать сплетни сообщаю, что информация о пожаре носит открытый характер. Все остальное — домыслы!», — написал руководитель республики.