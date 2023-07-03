Эксклюзив 03 июля 2023, 23:22 Площадь пожара в Химках достигла 1000 «квадратов» МЧС: площадь возгорания бывшей мебельной фабрики в Химках выросла до 1000 «квадратов»

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Огонь в цехе бывшей мебельной фабрики в Химках распространился на одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

Телеканал «360»

Как сообщил «360» очевидец пожара, загорелся восьмой цех бывшей мебельной фабрики. По его словам, сначала на месте прозвучал взрыв. С места возгорания уехало более 10 карет скорой помощи, уточнил источник.

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В социальных сетях пользователи сообщали, что дым от пожара видно даже в Зеленограде и некоторых московских районах. Сначала МЧС сообщало, что площадь возгорания составила 400 «квадратов». Пожарные приступили к ликвидации огня. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.