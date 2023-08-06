06 августа 2023, 15:00
Площадь пожара в Дмитрове выросла вдвое
МЧС: площадь пожара в магазине спорттоваров в Дмитрове достигла 1000 кв. м
Площадь пожара в административном здании в Дмитровском городском округе увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар в деревне Синьково Дмитровского городского округа произошел в магазине спортивных товаров. Появилась угроза распространения огня на находящееся рядом здание фабрики, отмечали в прокуратуре Московской области.
Реклама
По данным пресс-службы подмосковного МЧС, в 13:00 служба спасения получила информацию о пожаре в доме 43 поселка Синьково.
Дмитровская городская прокуратура вязала под контроль проверку по факту возгорания. Пожарно-техническая экспертиза установит причины возникновения огня.
Ранее в соцсетях опубликовали видео с места возгорания. На кадрах запечатлели, как над зданием поднимается густой черный дым. О пострадавших и погибших информации нет.
Пожары
Прокуратура РФ
МЧС РФ
Реклама
Реклама