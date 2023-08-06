Происшествия 06 августа 2023, 15:00 Площадь пожара в Дмитрове выросла вдвое МЧС: площадь пожара в магазине спорттоваров в Дмитрове достигла 1000 кв. м Пресс-служба МЧС

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Площадь пожара в административном здании в Дмитровском городском округе увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар в деревне Синьково Дмитровского городского округа произошел в магазине спортивных товаров. Появилась угроза распространения огня на находящееся рядом здание фабрики, отмечали в прокуратуре Московской области.

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По данным пресс-службы подмосковного МЧС, в 13:00 служба спасения получила информацию о пожаре в доме 43 поселка Синьково.

Дмитровская городская прокуратура вязала под контроль проверку по факту возгорания. Пожарно-техническая экспертиза установит причины возникновения огня.

Ранее в соцсетях опубликовали видео с места возгорания. На кадрах запечатлели, как над зданием поднимается густой черный дым. О пострадавших и погибших информации нет.