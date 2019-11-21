Площадь пожара в деревянной двухэтажке на МКАД критично возросла, есть пострадавшие. Видео

На внешней стороне МКАД, на 44 километре горит дом. Деревянная двухэтажка сначала загорелась на площади в 250 квадратов, а сейчас пылает уже сверху донизу. Площадь возгорания к моменту публикации новости составляет до 1000 квадратных метров.

«Есть загорание частного дома, который находится на внешней стороне МКАД. Дом деревянный, возгорание перекрытий, частично кровли», — рассказали «360» в МЧС Москвы.

В состоянии готовности находится авиация. В небо в любой момент готовы подняться пожарные вертолеты. Пока что с огнем ведут борьбу наземные пожарные дружины.

«У нас крайняя информация, что площадь увеличилась до 1000 квадратных метров, на месте тушения работает пожарный вертолет, который сделал четыре слива воды. Сведений о пострадавших с места не поступало. Уточненный адрес — СНТ „Дары природы“, №78», — добавили в МЧС Москвы.

По сообщению пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ, экипаж пожарного вертолета Московского авиационного центра выполнил уже до 10 сливов. Он сбросил на пожар до 50 тонн огнегасящей жидкости. В ближайшее время экипаж вертолета планирует уйти на дозаправку, после чего снова вернется.

Людей из дома эвакуировали еще в самом начале возгорания. По словам источника, находящегося на месте происходящего, началось обрушение горящего здания. Есть вероятность, что дом выгорит полностью и рухнет.

На момент публикации новости со слов очевидца стало известно о двух пострадавших. Мужчин, одному из которых 27 лет, а другому 52 года, госпитализировали. Об их состоянии врачи пока не говорят.